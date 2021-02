Paderborn (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte unterlagen zu Jahresbeginn einer Korrektur, ausgelöst durch den Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen, so die Analysten der Bank für Kirche und Caritas eG (BKC).Ausschlaggebend dafür sei insbesondere das überraschende Nachwahlergebnis in Georgia gewesen, welches den Demokraten die Senatsmehrheit gesichert habe. Die Erwartungen noch höherer Ausgabeprogramme und staatlicher Defizite habe kurzzeitig auf den Anleihemärkten gelastet. Aus Sicht der Analysten würden steigende Zinsen in den langen Laufzeiten aber auch 2021 immer nur kurzlebig sein können. ...

