Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach einem vielversprechenden Jahresstart mit neuen Höchstmarken, aber auch größeren Ausschlägen beendete der DAX den Januar leicht im Minus, so die Deutsche Börse AG.Neben dem Dauerthema Corona samt Mutationen würden Engpässe bei der Impfstoff-Beschaffung und -Verteilung die Anlegerstimmung dämpfen. Für Hubert Heuclin von der BNP Paribas sei die Impfstoff-Lage zwar nicht allein ausschlaggebend für die weitere Richtung an den Aktienbörsen. Sie werde aber bei der Entscheidung über regionale Engagements einfließen. Jüngste Trends würden Heuclin zufolge darauf deuten, dass Analysten die Chancen europäischer Aktien im Verhältnis zu US-Werten in ihren Jahresprognosen womöglich zu optimistisch beurteilen würden. ...

