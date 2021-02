Riad (ots) - Etihad Etisalat (Mobily) hat eine mehrjährige Verlängerung der Partnerschaft mit CSG (https://u.newsdirect.com/mr76bYfDaY9N_eyRDz_x8uVmlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5zLkpZYXZ5QmAQIAAP__HvQygGcXnITH_0J4YCr773MV5IJrgSKU29wtaA) angekündigt. (https://u.newsdirect.com/mr76bYfDaY9N_eyRDz_x8uVmlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5zLkpZYXZ5QmAQIAAP__HvQygGcXnITH_0J4YCr773MV5IJrgSKU29wtaA) Mobily wird die innovative Suite von Lösungen für das Umsatz- und Kundenmanagement von CSG einsetzen, um das Wachstum zu beschleunigen, neue Produkte und Dienste einzuführen und das Kundenerlebnis über klassische und digitale Kanäle auszubauen."Mobily folgt seiner strategischen Vision, ein vollständig integrierter Betreiber zu werden. Kontinuierliche Transformationsprogramme ermöglichen es Mobily, weiterhin erstklassige Kommunikationsdienste in Kombination mit einem herausragenden digitalen Erlebnis für unsere Kunden anzubieten", so Alaa Malki, CTO bei Mobily."Dadurch, dass wir das kombinierte Branchenwissen und die Expertise unserer beiden Unternehmen im Bereich Customer Engagement nutzen, ist Mobily in dieser neuen Ära unserer strategischen Partnerschaft in der Lage, interessante digitale Produkte und Dienste anzubieten, die die Customer Journey und das Kundenerlebnis vereinfachen und verbessern. Unsere Partnerschaft mit CSG fördert unsere Unternehmensstrategie, technologische Innovationen und die Weiterentwicklung unseres Serviceangebots für unseren schnell wachsenden Kundenstamm. Außerdem unterstützt diese Partnerschaft unser allgemeines Transformationsziel, ein agiles und dynamisches Unternehmen zu sein, das die Chancen von 5G und seinen Weiterentwicklungen nutzt und gleichzeitig ein einheitliches Kundenerlebnis über alle Kommunikationskanäle von Mobily hinweg bietet", so Malki weiter.CSG wird eine Komplettlösung implementieren, mit der Mobily seine Prozessagilität und Go-to-Market-Flexibilität steigern und gleichzeitig die Ausgaben senken kann. Mit der CSG-Lösung werden die Abrechnungs- und Umsatzverwaltungsvorgänge von Mobily auf ein konsolidiertes Managed-Services-Modell umgestellt. Die bestehenden Altsysteme werden dabei durch digitalisierte Systeme und Geschäftsabläufe ersetzt."Mobily ist ein Paradebeispiel für Branchenführerschaft, da sich das Unternehmen konsequent an der Vision 2030 orientiert, um eine lebendige und nachhaltige digitale Wirtschaft im Königreich Saudi-Arabien voranzutreiben und gleichzeitig seinen Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten", so James Kirby, Leiter des EMEA-Geschäfts von CSG. "Wir bei CSG freuen uns, ein neues Kapitel in unserer zwölfjährigen Partnerschaft mit Mobily aufzuschlagen. Wir treiben die digitale Transformation des Unternehmens voran und stärken gleichzeitig seine Position im hart umkämpften saudischen Markt."# # #Info zu Etihad Etisalat (Mobily)Etihad Etisalat (Mobily) ist ein saudi-arabisches Unternehmen, dessen Dienste im Mai 2005 auf dem Markt eingeführt wurden. Mobily bietet integrierte Dienste für drei Hauptsektoren: Privatpersonen, Unternehmen und Telekommunikationsbetreiber. Es verfügt über eines der größten Drahtlosnetzwerke nach Abdeckung in Saudi-Arabien sowie in der Region und eines der breitesten FTTH-Netzwerke. Darüber hinaus betreibt Mobily eines der größten Rechenzentrumssysteme weltweit. Mobily ist seit 2004 an der saudi-arabischen Börse Tadawul notiert.Hauptaktionäre sind die Etisalat Emirates Group (27,99 %) und The General Organization for Social Insurance (6,9 %). Die übrigen Aktien befinden sich im Besitz von institutionellen und privaten Anlegern.Über CSGSeit mehr als 35 Jahren vereinfacht CSG die Komplexität von Geschäften und bietet innovative Lösungen zur Kundenbindung, die Unternehmen dabei unterstützen, Kunden zu gewinnen, zu monetarisieren, zu binden und zu halten. CSG ist in über 120 Ländern weltweit tätig und verwaltet jährlich Milliarden wichtiger Kundeninteraktionen. Mit seiner preisgekrönten Software- und Service-Suite können Unternehmen in Dutzenden von Branchen ihre größten geschäftlichen Herausforderungen bewältigen und in einem sich ständig verändernden Marktumfeld erfolgreich sein. CSG ist ein zuverlässiger Partner, der digitale Innovationen für Hunderte der weltweit führenden Marken voranbringt, darunter AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, Maximus, MTN und Telstra. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter csgi.com (https://u.newsdirect.com/mr76bYfDaY9N_eyRDz_x8uVmlJQUFFvp65eXl-slF6dn6iXn5zLkpZYXZ5QmAQIAAP__HvQygGcXnITH_0J4YCr773MV5IJrgSKU29wtaA) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://u.newsdirect.com/mr76bYfDaY9N_eyRDz_x8uVmlJQUFFvp65eXl-vlZOZlp6Zk5ukl5-fqJ-fnFiTmVeonF6fr6udWwrgMeanlxRmlSYAAAAD__wS7EiOSwhPZBUyLQixsKuFFwnW6KJJtazLsC2FA)und Twitter (https://u.newsdirect.com/mr76bYfDaY9N_eyRDz_x8uVmlJQUFFvp65eUZ5aUpBbpJefn6icXp8dnMuSllhdnlCYBAgAA__8bkprUi6lhTXe4eCEDscftFIksUyT235PfiDTZw).Copyright © 2021 CSG Systems International, Inc. und/oder seine Partnerunternehmen ("CSG"). Alle Rechte vorbehalten. CSG® ist ein eingetragenes Warenzeichen von CSG Systems International, Inc. Alle Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und/oder Produktnamen von Drittanbietern, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und alle Rechte daran sind vorbehalten.Pressekontakt:KontaktinformationenCSG weltweit/Nordamerika/asiatisch-pazifischer RaumBrad Jones+1 303-200 3001 brad.jones@csgi.comCSG Europa/Naher Osten/AfrikaKristine Østergaard+44 (0)79 2047 7204 kristine.ostergaard@csgi.comCSG Investor RelationsJohn Rea+1 (210) 687 4409 john.rea@csgi.comMobilyAmjad Shacker+966 505 442066a.shacker@mobily.com.saUnternehmenswebsitehttps://www.csgi.comOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152041/4830403