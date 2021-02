München (ots) - Hunger nach KulturWie Museen dem Lockdown trotzen"Why we matter"Emilia Roig über das Ende der UnterdrückungKunst des WiderstandsKolonialgeschichte neu erzählt"Kabul, City in the Wind"Poetische Einblicke in den afghanischen AlltagOne Person BandTash Sultana aus Australien mit neuem Album"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4830422