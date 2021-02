Darum geht's im Video: Überraschung bei Daimler: Der Stuttgarter Konzern spaltet sich in eine Auto- und eine LKW-Sparte auf. Neben der weiterhin börsennotierten Sparte "PKWs & Vans", die wieder Mercedes-Benz heißen soll, blickt unser Aktienhändler Jürgen Dietrich im Interview besonders auf die Truck-Sparte: Diese soll noch im Jahr 2021 an die Börse gebracht werden und könnte dann auch den Sprung in den DAX 40 schaffen. 00:00 ? Daimler-Aufspaltung: Was ist geplant? 02:47 ? Was ist ein Spin-Off bei Aktien? 04:55 ? Carve-out vs Spin-Off 05:32 ? Daimler-Aktie nach Spin-Off: Was passiert? 08:37 ? Daimler Trucks Aktie in den DAX 40? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/