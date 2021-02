04.02.2002: An diesem Tag wurde das splitbereinigte Low der Andritz-Aktie markiert, dies zu 2.425 Euro , das fand wenige Monate nach dem IPO im Juni 2001 zu splitbereinigt 2.565 Euro statt. Sieht man sich in der folgenden Zeile den aktuellen Kurs an, dann merkt man die Langfristpower der Andritz-Aktie. Und Dividenden gabs ja auch.Andritz ( Akt. Indikation: 39,28 /39,38, -0,33%) Bisher gab es an einem 4. Februar 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.02. beträgt 0,05%. Der beste 04.02. fand im Jahr 2009 mit 2,85%statt, der schlechteste 04.02. im Jahr 2000 mit -3,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.02. so: 0,88%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)

