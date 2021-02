Como, Italien (ots/PRNewswire) - Nach zwei Jahren an der Spitze des aufregenden Clubs übernimmt CEO Michael Gandler eine erweiterte Rolle bei der Muttergesellschaft Sent Entertainment Ltd, um mehrere neue kommerzielle Initiativen zu leiten, eine weitreichende Rolle, die ihr gesamtes Sportportfolio umfassen wird.Como 1907 möchte Michael für seinen unglaublichen Beitrag zum Verein während seiner Zeit als CEO danken. Während seiner Amtszeit hat er den Verein umstrukturiert, Stabilität in den Geschäftsbetrieb gebracht und es dem Verein ermöglicht, das Vertrauen seiner leidenschaftlichen Fangemeinde wiederzugewinnen.Die Eigentümer und das Management sind entschlossen, Lariani dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören, an die Spitze des italienischen Fußballs, und freuen sich auf die nächste Etappe dieser aufregenden Reise. Mit den Investitionen, die der Club in die Erweiterung des Personals und die Verbesserung der Geschäftsabläufe getätigt hat, ist der Club bereit, genau das zu tun.Handojo, Vorsitzender des Vorstands von Como 1907, kommentierte:"Da wir weiterhin von Stärke zu Stärke gehen, ist es an der Zeit, unser Sportportfolio weiter zu entwickeln und zu erweitern. Michaels Energie und Erfahrung wird in dieser wichtigen Zeit auf der Gruppenebene benötigt. Wir danken Michael für seinen treuen Beitrag zum Club, und natürlich wird das weitere Wachstum und der Erfolg von Como weiterhin oberste Priorität für uns haben. Wir haben volles Vertrauen in unseren Fußballchef Dennis Wise, der seit Juli 2020 dabei ist, und den Sportlichen Leiter Carlalberto Ludi, nicht nur die erste Mannschaft weiter zu verbessern, sondern auch unsere Zukunft durch die Entwicklung eines erstklassigen Akademieprogramms in Como zu gestalten."Gandler sagte, dass "es eine Ehre war, mit dieser erstaunlichen Gruppe von Menschen in einer ganz besonderen Stadt zu arbeiten. Auch wenn es abseits des Spielfeldes ein hartes Jahr für alle war - in Italien und darüber hinaus bin ich unglaublich stolz auf das, was wir erreicht haben. Trotz aller Herausforderungen sind die Eigentümer von Como 1907 engagierter denn je, und ich freue mich darauf, Como bald wieder ganz groß zu sehen."Für weitere Informationen: press@sent.tvPressekontakt:+97252-632-8795Original-Content von: Sent Entertainment Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152862/4830504