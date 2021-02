Wasserstoff-Aktien bleiben en vogue. Doch die Bewertungen der Pure-Player sind in vielen Fällen äußerst ambitioniert. Der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power beispielsweise kommt inzwischen auf einen Börsenwert von rund 3,8 Milliarden Euro. Was ist für das laufende Kalenderjahr 2021 zu erwarten?"2020 war das Jahr, in dem Regierungen, die EU und kommerzielle Energieunternehmen die Notwendigkeit von grünem Wasserstoff erkannten, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen", so ITM-Power-CEO Graham ...

Den vollständigen Artikel lesen ...