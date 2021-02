München (ots) -Lou, Pippa, Tarun, Jonny und Clarissa - so heißt die neue Generation der "Pfefferkörner", die in der 17. Staffel der Detektivserie das Hauptquartier in der Hamburger Speicherstadt bezieht. Die fünf haben in der Episode "Vergiftet" (27. Februar, 8:25 Uhr) gleich einen äußerst kniffligen Fall zu lösen: Eine alte Dame ist zusammengebrochen. Hat sie ihre Medikamente überdosiert oder sollte sie vergiftet werden? Doch bevor die Neuen zusammenfinden, dürfen zum Staffelstart am 20. Februar 2021 ab 8:50 Uhr im Ersten ihre Vorgänger ein letztes Mal ermitteln: Es gilt, einen Anschlag auf das "Wunderland"-Museum zu verhindern und einer Geldfälscherbande das Handwerk zu legen.In 13 neuen Folgen der beliebten Kinder- und Familienserie kommen die Pfefferkörner u.a. dem illegalen Handel mit einem afrikanischen Thron auf die Schliche, werden mit verseuchtem Elbwasser und einer mysteriösen Ruine konfrontiert und selbst Opfer eines Hackerangriffs. Auch in ihrer Schule geht nicht alles mit rechten Dingen zu: Bei der Wahl des neuen Schülersprechers werden schmutzige Tricks und verleumderische Falschnachrichten eingesetzt. Viel Arbeit also für die jungen Ermittler, die ja auch die ganz normalen Probleme ihrer Altersgruppe zu bewältigen haben: Stress in der Schule, nervige Eltern, Heimweh - und dann ist da ja auch noch die Sache mit den unausgesprochenen Gefühlen ..."Die Pfefferkörner" wurden produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzent: Holger Ellermann) im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. Die Redaktion hat Sandra Le Blanc-Marissal (NDR). Die neuen Folgen wurden von März bis Oktober 2020 in drei Blöcken in Hamburg und Umgebung gedreht.Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalistinnen und Journalisten dem neuen Presseheft im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de/pressemappen. Im Vorführraum stehen die Folgen 210/211 zur Ansicht bereit.Pressefotos unter www.ard-foto.dPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23866, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deUlrike Ziesemer, NDR Presse und InformationTel.: 040/4156-2304, E-Mail: u.ziesemer@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4830519