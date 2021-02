Die FINANZDIVA Katja Eckhardt ist sicherlich einer der Highlights unserer aktienlust.tv-Börsenshow. Sie bringt dabei nicht selten auch ihren Spiel- und Geschäftspartner Jens Will ins Schwitzen. Denn KAT€ ist eine bekennende Zockerin. Heute erfahrt ihr einige Hintergründe von ihr und über ihre neue Spekulationswiese - den Krypto-Markt. Sie erklärt Euch, warum sie für Bitcoin, Ethereum & Co. so euphorisch ist und wie man auch über den Umweg einiger heißen Aktien am künftigen Potenzial in diesem Sektor ...

