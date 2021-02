Palfinger fährt nach dem Cyberangriff nun seine Produktion international schrittweise wieder hoch. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer IT-Experten und aller Mitarbeiter haben wir sehr gute Fortschritte erzielt, so CEO Andreas Klauser. Bis Ende dieser Woche werden international alle IT-Systeme hochgefahren und die Arbeit an allen Standorten schrittweise wieder aufgenommen. "Unser Ziel ist die schnellstmögliche Normalisierung der Produktionsprozesse, um wie gewohnt in vollem Umfang lieferfähig zu sein", betont Klauser. In den nächsten Tagen und Wochen gilt es, die zeitlichen Verzögerungen wettzumachen und den guten Auftragsbestand, sowie die laufenden Anfragen zügig und effektiv zu bedienen. "Wir sind sehr froh, dass wir mit ...

