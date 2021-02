Saarbrücken (ots) - Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet soll in diesem Jahr offenbar beim politischen Aschermittwoch der CSU auftreten. Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, habe Laschet eine Einladung des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder erhalten. Das wurde der Zeitung aus Parteikreisen bestätigt.



Wegen der Corona-Pandemie soll Laschet per Video zugeschaltet werden. Es wäre das erste Mal, dass ein CDU-Vorsitzender auf dem traditionellen politischen Aschermittwoch der CSU spricht. Die Christsozialen veranstalten das Treffen am 17. Februar erstmals virtuell als Studioproduktion aus der Dreiländerhalle in Passau.



