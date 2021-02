Frankfurt (www.fondscheck.de) - Anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar kommentiert Managerin des DWS Biotech-Fonds (ISIN DE0009769976/ WKN 976997), Noushin Irani die bisherigen Fortschritte der Onkologie im Kampf gegen die Krankheit, so die Experten der DWS.Die mRNA-Technologie, die bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus ihren Durchbruch erzielt habe, lasse sich auch in der Onkologie einsetzen. "Aber der Kampf gegen den Krebs ist sehr facettenreich. Es gibt sehr viele Wege, die Feedback-Mechanismen an anderen Stellen in Kraft zu setzen. Man kämpft also nicht eindimensional wie gegen ein Virus, sondern multidimensional. Das macht diese Krankheit so tückisch. Es sind zwar bemerkenswerte Fortschritte im Kampf gegen Krebs erzielt worden, ein Stück des Weges muss aber noch absolviert werden", sage Noushin Irani, Fondsmanagerin des DWS Biotech, anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar. ...

