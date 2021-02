Bayer lässt den Glyphosat-Streit hinter sich, Daimler poliert sich auf und Siemens erstrahlt in neuem Glanz. Die deutschen Groß-Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht und Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Die Investoren erfreuen sich immer mehr an den Value-Perlen im Deutschen Aktienindex. Wenn nun noch SAP zurück in die Spur findet, könnte es der DAX auch wieder mit der davon geeilten Wall Street aufnehmen. Der zunächst gebrochene Aufwärtstrend beim Euro sollte hierfür als Katalysator dienen. ...

