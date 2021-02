Tagesausblick für 5.2.: DAX zurück über 14.000. Thyssenkrupp im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut. Teils überraschend starke Wirtschafts- und Unternehmensdaten gaben den Notierungen auch heute Auftrieb. Dabei gelang dem DAX der Aufstieg über die Marke von 14.000 Punkten. Überdurchschnittlich stark präsentierte sich einmal mehr der Global Hydrogen II Index sowie die asiatischen Internettitel Alibaba, Baidu und Tencent, zusammengefasst im BAT Index.

Die Renditen langjähriger Anleihen legten heute weiter zu. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,455 Prozent. Bei den Edelmetallen haben hingegen die Bären das Zepter in der Hand. Heute traf es vor allem Gold. Die Notierung für das Edelmetall verlor rund 40 US-Dollar auf 1.790 US-Dollar. Die Kurse für Öl stagnierten nach dem jüngsten Anstieg. So pendelte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zwischen 58 und 59 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus und Siemens Healthineers profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Bayer meldete eine wichtige Einigung mit Klägern im Glyphosat-Prozess. Die Erleichterung einiger Aktionäre spiegelte sich heute in einem deutlichen Kursaufschlag wider. Cancom übertraf die Erwartungen und stieg daraufhin knapp sechs Prozent nach oben. Nach einem Milliardenverlust im Jahr 2020 sackt die Aktie der Commerzbank heute zeitweise kräftig ab. Bis Handelsschluss fing sich das Papier jedoch wieder. E.On plant, das Wasserstoffgeschäft mit Partnern weiter auszubauen. Die E.On-Aktie stagnierte dennoch unterhalb der 9 Euromarke. Infineon erhöhte nach einem guten Auftaktquartal die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch schloss die Aktie im roten Bereich.

Morgen legen aus Europa unter anderem Aurubis, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Linde, Sanofi und Talanx (finale) Zahlen vor. Zudem lädt ThyssenKrupp zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang, Industrie

USA - Arbeitsmarktbericht

USA - Handelsbilanz

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.100/14.310 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.600/13.740/13.885 Punkte

Der DAX setzte den Aufwärtstrend heute fort und knackte die Marke von 14.000 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 14.100 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.310 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index bei 13.885 Punkten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 07.01.2021- 04.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2014- 04.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

