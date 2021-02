Nach drei starken Tagen hat sich am Donnerstag im EuroStoxx 50 nur wenig getan.Paris / London - Der Leitindex der Eurozone hat am Donnerstag seinen starken Lauf seit Wochenbeginn fortgesetzt. Zusätzlicher Schwung kam am Nachmittag dank eines freundlichen US-Börsenstarts. Die bisherige Wochenbilanz sieht mit 4,6 Prozent Plus beeindruckend aus. Mit einem Aufschlag von 0,90 Prozent auf 3642,12 Punkte beendete der EuroStoxx 50 den Handel am Donnerstag. Damit ging er auch wieder...

Den vollständigen Artikel lesen ...