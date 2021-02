Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -2,92% auf 17,31, davor 5 Tage im Plus (5,82% Zuwachs von 16,85 auf 17,83), Lenzing -0,36% auf 112, davor 4 Tage im Plus (10,85% Zuwachs von 101,4 auf 112,4), Rosenbauer -0,9% auf 44, davor 4 Tage im Plus (15,93% Zuwachs von 38,3 auf 44,4), Verbund -0,94% auf 78,8, davor 3 Tage im Plus (6,92% Zuwachs von 74,4 auf 79,55), Kapsch TrafficCom -2,15% auf 15,9, davor 3 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 15,7 auf 16,25), Mayr-Melnhof -1,78% auf 165,4, davor 3 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 163,8 auf 168,4), Uniqa -0,91% auf 6,54, davor 3 Tage im Plus (3,45% Zuwachs von 6,38 auf 6,6). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Mayr-Melnhof (4 Plätze verloren, von 15 auf 19); dazu, Andritz (+3, von 9 auf 6), S Immo (-3, von 8 auf 11), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...