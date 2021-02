Barnabas Gan, Ökonom der UOB Group, kommentiert die jüngste Zinsentscheidung der Bank of Thailand (BoT). Wichtige Zitate "Die Bank of Thailand (BOT) hat ihren eintägigen Reposatz am 3. Februar 2021 in der sechsten Sitzung in Folge wie allgemein erwartet unverändert bei 0,50% belassen... Die Entscheidung, den Leitzins unverändert zu belassen, wurde ...

