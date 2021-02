Die Würdigung unterstreicht das Commitment des Unternehmens zur Kundenzufriedenheit und zum Angebot einer einzigartig flexiblen Unterstützung der Bekämpfung der Piraterie und Verbesserung der Cybersicherheit

Verimatrix, (Paris:VMX), ein führender Anbieter kundenfreundlicher Sicherheitslösungen für die vernetzte Welt, gab heute bekannt, bei den 15.jährlichen Stevie Awards for Sales Customer Service ausgezeichnet worden zu sein.

Die Auszeichnung wurde am 1. Februar bekanntgegeben. Verimatrix wurde ein Stevie Award in Bronze in der Kategorie "Kundenservice-Abteilung des Jahres (Computersoftware)" verliehen. Die Preisträger werden bei einer virtuellen Verleihungszeremonie am 14. April gewürdigt.

Diee Stevie Awards for Sales Customer Service sind die weltweit wichtigsten Ehrungen für Fachleute in den Bereichen Kundenservice, Kontaktzentrum, Geschäftsentwicklung und Vertrieb. Die Stevie Awards umfassen acht der weltweit wichtigsten Wirtschaftspreis-Programme, zu denen auch die angesehenen American Business Awardsund International Business Awards zählen.

"Im für die meisten Unternehmen schwierigsten Arbeitsumfeld der letzten 100 Jahre haben es die Stevie-Award-Preisträger 2021 trotzdem geschafft, für Innovation zu sorgen, ein Umsatzwachstum zu erzielen, ihre Kunden zufriedenzustellen und neue Geschäftsabschlüsse zu tätigen", so Stevie Awards President Maggie Gallagher. "Die Jury hat dies anerkannt und belohnt und wir applaudieren mit ihr den diesjährigen Gewinnern zu ihrem kontinuierlichen Erfolg. Wir freuen uns, sie am 14. April besonders würdigen zu können."

"Verimatrix-Kunden schätzen, wie stark wir einen beständig effizienten und zeitnahen Kundenservice betonen", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. "Wenn es am meisten darauf ankommt, können sich unsere Kunden auf einige der talentiertesten Mitarbeiter und engagiertesten Servicefachleute in der Branche verlassen. Wir fühlen uns durch diesen Preis sehr geehrt und Verimatrix wird weiterhin preisgekrönte Sicherheitstechnologie anbieten, begleitet von einem Team von Fachleuten, die den Geschäftserfolg unserer Kunden unterstützen."

Die Preisträger wurden mithilfe der Durchschnittswerte von mehr als 160 Fachleuten weltweit in neun Spezial-Jury-Ausschüssen bestimmt. Weitere Informationen zum Preisprogramm finden Sie unter www.stevieawards.com/sales.

Über die Stevie Awards

Stevie Awards werden im Rahmen von acht Programmen vergeben: den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den Middle East North Africa Stevie Awards, den American Business Awards, den International Business Awards, den Stevie Awards for Great Employers, den Stevie Awards for Women in Business sowie den Stevie Awards for Sales Customer Service. Für die Stevie Awards werden Jahr für Jahr mehr als 12.000 Bewerbungen von Unternehmen in mehr als 70 Ländern eingereicht. Die Stevies würdigen Unternehmen jeder Art und Größe und die Menschen dahinter für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit. Weitere Informationen über die Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

