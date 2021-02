Die südafrikanische Tafeltraubenindustrie (South African Table Grape Industry, SATI) veröffentlichte am Mittwoch die 3. Ertragsschätzung (Crop Estimate) für die Saison 2020/21, wobei die aufgenommenen Mengen auf zwischen 65,3 Millionen und 69,8 Millionen Kartons (4,5 kg entsprechend) gestiegen sind, was an der sehr guten Qualität und den Erntebedingungen in den Northern...

Den vollständigen Artikel lesen ...