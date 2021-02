The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2021ISIN NameAT0000A15K36 ERSTE GP BNK 14/21 MTNUS50077LAP13 KRAFT HEINZ FOODS 2021XS0591428445 NORDEA MORTG.B. 11/21 MTNDE000DK0EVT0 DEKA STUFENZINS ANL 17/25US904764AM94 UNILEVER CAP. 11/21DE000BLB3WV5 BAY.LDSBK.IS.16/21US025816CB30 AMER.EXPR.CO 19/21XS1361548693 SWEDBK HYPO. 16/21 MTNXS1361603209 NED.WATERSCH. 16/21 MTNXS1357027496 COMMONW.BK AUSTR.16/21MTNXS1361290825 KOMMUNALBK 16/21 MTN REGSXS1025752293 O2 TELE.DTLD ANL.14/21