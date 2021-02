The following instruments on XETRA do have their first trading 05.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.02.2021Aktien1 VGG527531039 Kismet Acquisition One Corp.2 KYG6082P1054 MicroPort CardioFlow Medtech Corp.3 US21036P2074 Constellation Brands Inc.4 BMG420981224 Guoco Group Ltd.5 KYG532631028 Kuaishou Technology6 KYG2159V1418 Sinopharm Tech Holdings Ltd.7 KYG9835C1087 Yeahka Ltd.8 CA81222L1058 Searchlight Resources Inc.9 US03754H1041 Aperam S.A.10 US03937X1090 Arcelik A.S.11 FR0012788065 Biocorp Production12 CA15135U3073 Cenovus Energy Inc.13 US12634H2004 CPI Card Group Inc.14 ZAE000017745 DataTec Ltd.15 US2423702032 Dean Foods Co.16 US31502A3032 Ferguson PLC17 US3623971013 Gabelli Equity Trust Inc.18 US37951Q2021 Global Ports Investment PLC19 FR0000075442 Groupe LDLC S.A.20 GB0003287249 Intercede Group PLC21 US4884452065 KemPharm Inc.22 US5414401035 Logiq Inc.23 US62474M1080 MTN Group Ltd.24 GB00B5NR1S72 Restore PLC25 CA81731L1094 Senvest Capital Inc.26 FR0013295789 TFF Group S.A.27 GG00B1GHHH78 Volta Finance Ltd.28 CA0318961038 AMP German Cannabis Group Inc.Anleihen1 US50077LAZ94 Kraft Heinz Foods Co.2 USU52799BE93 Levi Strauss & Co.3 CA045167FA66 Asian Development Bank (ADB)4 DE000BLB6JJ0 Bayerische Landesbank5 DE000DD5AU93 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000DD5AU85 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000LB13UT1 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB13UU9 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB13UQ7 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000NLB3PT9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB3PS1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 XS2293060658 Telefónica Europe B.V.13 XS2294493544 Arab Petroleum Investments Corp.14 XS2297626645 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C15 XS2297687787 International Development Association16 XS2297663416 NRW.BANK17 USH7220NAJ93 UBS AG [London Branch]18 USH7220NAK66 UBS AG [London Branch]19 USH42097CB19 UBS Group AG20 USH42097CC91 UBS Group AG21 XS2297684842 Aareal Bank AG22 US015271AW93 Alexandria Real Estate Equities Inc.23 USP29595AD08 Comisión Federal de Electricidad (CFE)24 XS2278534099 DME Airport DAC25 US361448BH55 GATX Corp.26 DE000A287054 Grund Palmallevant S.L.27 DE000A3E49Z0 M-Concept Holding GmbH & Co. KG28 DE000DK0ZPH2 DekaBank Deutsche Girozentrale29 DE000DK0ZPG4 DekaBank Deutsche Girozentrale30 DE000HLB2Z94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale