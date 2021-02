Der Bergbaukonzern hat ein Abkommen zur Zahlung einer Entschädigung von umgerechnet fast 6 Mrd Euro geschlossen.Brumadinho - Rund zwei Jahre nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat der Bergbaukonzern Vale ein Abkommen zur Zahlung einer Entschädigung von umgerechnet fast sechs Milliarden Euro geschlossen. "Der Präsident des Obersten Gerichtshofs hat die historische Vereinbarung genehmigt", hiess es in einer Mitteilung des Gerichtshofs im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais...

