Der Euro hat am Freitag im frühen Handel auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember notiert.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember notiert. Der Eurokurs fiel bis auf 1,1952 Dollar - damit baute der Euro die Verluste vom Donnerstag leicht aus. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung mit 1,1960 Dollar nur etwas über dem Tief aus der Nacht. Am Donnerstag war der Euro erstmals seit zwei Monaten unter die Marke von 1...

