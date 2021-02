DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In den USA dürfte sich im Januar die Lage am Arbeitsmarkt wieder verbessert haben. Volkswirte prognostizieren einen Zuwachs von 50.000 Stellen. Wegen steigender Infektionen und der vielerorts verschärften Corona-Regeln waren im Dezember 140.000 Stellen verloren gegangen. Nach sieben Monaten mit zum Teil extrem starken Zuwächsen hatte der US-Arbeitsmarkt damit erstmals wieder Stellen eingebüßt. Die Jobverluste im Dezember konzentrierten sich auf Dienstleistungsbereiche wie Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Freizeiteinrichtungen. Dieser Anpassungsbedarf dürfte abgeschlossen sein. Die meisten übrigen Bereiche wie Industrie, Bau und selbst der Einzelhandel haben dagegen weiter Personal aufgebaut. Die Ökonomen der HSBC zeigen sich sehr optimistisch und prognostizieren für Januar einen Zuwachs um 125.000 Stellen. Zwar gebe es Unsicherheitsfaktoren, darunter die Saisonbereinigung, aber zugleich sei das Wetter im Januar relativ mild gewesen, heißt es. Zudem hätten sich die Jobverluste im Dezember auf Sektoren konzentriert, die am stärksten von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen gewesen seien.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2020 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 7.022 -1% 9 7.077 Operativer Gewinn 1.524 +13% 7 1.347 Ergebnis nach Steuern* 1.210 +18% 7 1.024 Ergebnis je Aktie verwässert* 2,15 +14% 14 1,88 * fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

07:30 DE/Talanx AG, Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

12:55 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 891,224 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: -140.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,78% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -65,70 Mrd USD zuvor: -68,14 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.083,00 0,23 S&P-500-Indikation 3.883,75 0,26 Nasdaq-100-Indikation 13.623,50 0,36 Nikkei-225 28.727,74 1,36 Schanghai-Composite 3.519,74 0,51 +/- Ticks Bund -Future 176,39% +9 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.060,29 0,91 DAX-Future 14.056,00 0,71 XDAX 14.060,96 0,69 MDAX 32.361,06 0,52 TecDAX 3.503,43 0,22 EuroStoxx50 3.642,12 0,90 Stoxx50 3.173,64 0,49 Dow-Jones 31.055,86 1,08 S&P-500-Index 3.871,74 1,09 Nasdaq-Comp. 13.777,74 1,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,30% -8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Gute Vorlagen der Wall Street könnten den DAX auf ein neues Allzeithoch treiben. Man sei ja nur noch rund 50 Punkte davon entfernt. Ob dies dann bis Handelsschluss aufrechterhalten werden könne, sei aber fraglich. Denn mit den US-Arbeitsmarktdaten gebe es großes Überraschungspotenzial - vor allem für den Anleihemarkt, heißt es. Neben einer Erholung von der Coronakrise wird jedoch am Anleihemarkt auch auf die Stundenlöhne im Arbeitmarktbericht geblickt. Händler frage sich, ob es bereits inflationären Druck gibt. Ein Anstieg hier könnte der entscheidende Impuls für einen Sprung der langfristigen US-Zinsen über die 2-Prozentmarke werden. Der Aktienmarkt könnte dann einen Ausverkauf starten, so die Befürchtung von Händlern. Dazu stehen Reaktionen aus China auf die überraschend deutlichen Worte von US-Präsident Joe Biden im Blick. Dieser war China scharf angegangen. Dies lasse eine deutlich stärkere Konfrontation mit China erwarten, als man Biden bisher zugetraut habe.

Rückblick: Fester - Als stützend wurden die insgesamt positiv aufgenommenen Geschäftszahlen der Unternehmen genannt. Unterstützung kam zudem vom schwächeren Euro. Am Nachmittag half dann die freundlich tendierende Wall Street. Unilever notierten mit minus 5,7 Prozent in Amsterdam sehr schwach. "Der Nettogewinn enttäuscht", sagte ein Händler. Dassault gewannen nach Zahlenvorlage 6 Prozent. Diese ist nach Einschätzung der Citigroup etwas besser als erwartet ausgefallen. Kräftig abwärts um 13,6 Prozent ging es in Amsterdam mit Tomtom. Das schwache Viertquartal wurde dem Hersteller von Navigationssystemen angekreidet. Aber auch der Ausblick sei schwächer als ohnehin befürchtet ausgefallen, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX stellten Bayer mit einem Plus von 5,3 Prozent den größten Gewinner. Mit dem eingereichten Vergleichsvorschlag für die Behandlung zukünftiger Glyphosat-Klagen erreichte Bayer einen wichtigen Meilenstein, wie die DZ betonte. Eine Serie von Hochstufungen durch Analysten gab es bei Daimler (plus 2,1 Prozent), nachdem der Konzern am Vortag angekündigt hatte, die Nutzfahrzeugsparte an die Börse zu bringen. Die Deutsche Bank (minus 0,3 Prozent) meldete einen soliden Gewinn für das Gesamtjahr, was aber auch niedrigeren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite zu verdanken gewesen war. Positiv beurteilte die UBS das Zahlenwerk von DWS, die Aktie legte um 6,3 Prozent zu. Knapp behauptet gingen Commerzbank nach Zahlenausweis aus dem Handel. Der Geschäftsbericht von Infineon wurden von den Analysten gelobt, am Nachmittag setzten dann Gewinnmitnahmen ein - die Aktie schloss 0,7 Prozent leichter. Die Cancom-Zahlen (plus 4,9 Prozent) wurden von Jefferies als sehr gut eingestuft. Compugroup verloren 6,8 Prozent. Die Zahlen fielen schwächer als erwartet aus.

XETRA-NACHBÖRSE

"Querbeet" gekauft wurde nach Aussage einer Händlerin von Lang & Schwarz. Sie verwies auf die guten Vorgaben der Wall Street. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Eckert & Ziegler wurden 3,5 Prozent höher getaxt. Die Pentixapharm GmbH, ein mit Eckert & Ziegler verbundenes Unternehmen, hat von der EMA die Bestätigung erhalten, dass ihr Leitkandidat Pentixafor nun im Rahmen einer Prüfung der Phase III weiter entwickelt werden darf.

USA / WALL STREET

Fest - Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte ging es an der Wall Street wieder kräftig aufwärts. Der technologielastige Nasdaq-Composite markierte sogar ein neues Rekordhoch. Dow-Jones-Index und S&P-500 bewegten sich in der Nähe ihrer Allzeithochs. Vor allem die besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten machten Händler als Grund für die Käufe aus. Dies machte Hoffnung für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Daneben stützten die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung - genährt durch die Zulassung neuer Impfstoffe. Dazu kam die Erwartung eines US-Konjunkturpakets, denn US-Präsident Joe Biden signalisierte Kompromissbereitschaft. Gut kamen Zahlen und Ausblick von Ebay (plus 5,3 Prozent) an. Überraschend gut hatte auch Paypal (plus 7,4 Prozent) abgeschnitten. Qualcomm gaben hingegen 8,8 Prozent ab, trotz eines optimistischen Ausblicks. Beobachter vermuteten Gewinnmitnahmen. Gesucht war mit gestiegenen Renditen der Bankensektor, der um 2,8 Prozent zulegte. Dagegen fiel der Autosektor um 0,4 Prozent. Nach GM am Vortag musste nun auch Ford wegen Chip-Mangels die Produktion drosseln. Die Aktie gewann jedoch im Vorfeld der nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen 1,5 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1963 -0,01% 1,1964 1,1977 -2,1% EUR/JPY 126,22 -0,02% 126,25 126,27 +0,1% EUR/CHF 1,0813 -0,05% 1,0818 1,0817 +0,0% EUR/GBP 0,8744 -0,12% 0,8754 0,8765 -2,1% USD/JPY 105,51 -0,02% 105,53 105,44 +2,2% GBP/USD 1,3681 +0,09% 1,3669 1,3660 +0,1% USD/CNH 6,4798 +0,08% 6,4749 6,4728 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.159,00 -0,374 37.298,50 36.726,25 +27,9%

Der Euro sank erstmals seit November unter 1,20 Dollar. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu. Das britische Pfund zog nach der Entscheidung der Bank of England an, die Zinsen wie auch das Anleihekaufprogramm unverändert zu belassen. Ökonomen hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass es eine Erhöhung des Kaufprogramms geben könnte. Im späten US-Handel notierte das Pfund bei 1,3676 Dollar. In der Spitze war es bis auf knapp 1,37 Dollar gestiegen. Im Tagestief kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids hatte das Pfund nur 1,3566 Dollar gekostet.

