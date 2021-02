Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat vorläufigen Geschäftszahlen zufolge das Jahr 2020 mit einem Konzernergebnis in Höhe von 804,0 Mio. Euro abgeschlossen (2019: 1.227 Mio. Euro). Die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte lag 2020 bei 630 Mio. Euro (vs 234 Mio. Euro in 2019). Die NPE Ratio und NPE Coverage Ratio habe sich leicht verbessert auf 1,9 Prozent (vs 2,1 Prozent) bzw. 61,5 Prozent (vs. 61,0 Prozent). Unter Berücksichtigung der EZB-Empfehlung zu Dividendenzahlungen habe der Vorstand der RBI beschlossen, der Hauptversammlung (geplant für 22. April 2021) die Ausschüttung einer Dividende von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen, heißt es. Der Vorstand behält sich vor, eine mögliche zusätzliche Dividendenausschüttung in Erwägung zu ziehen, sobald die ...

