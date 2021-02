Hotspot für Spitzensportler: Mehr als 200 Segler aus über 35 Nationen haben diesen Winter ihr Trainingscamp auf Lanzarote aufgeschlagen. Die Athleten finden dort ideale Bedingungen, um sich auf die kommenden Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten. Die vielfältige Natur des Archipels in Kombination mit der auf Spitzensport ausgelegten Infrastruktur machen die Kanarischen Inseln an 365 Tagen ...

