Der Anbieter für Systemlösungen Spiratec verstärkt seine Präsenz in Süddeutschland mit einem neuen Büro in München. Die Nähe zu Kunden in der Region sieht der Dienstleister für industrielle Planung als wichtigen Wettbewerbsfaktor. In der Niederlassung in der Rupert-Mayer-Straße sollen zukünftig rund 10 Mitarbeiter für die Bereiche Industrial Automation, Industrial IT und Industrial Engineering beschäftigt ...

