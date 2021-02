Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen etwas ins Hintertreffen geraten und rutschte am gestrigen Donnerstag sogar unter die wichtige Marke von 1.800 Dollar.Stärker als erwartete Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die Talfahrt beschleunigt, da die Zahl neuer Arbeitsloser mit 779.000 erheblich geringer als erwartet ausgefallen war. Am Nachmittag steht erneut der US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Um 14.30 Uhr wird nämlich das US-Arbeitsministerium seinen Januarbericht ...

