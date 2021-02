DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In den USA dürfte sich im Januar die Lage am Arbeitsmarkt wieder verbessert haben. Volkswirte prognostizieren einen Zuwachs von 50.000 Stellen. Wegen steigender Infektionen und der vielerorts verschärften Corona-Regeln waren im Dezember 140.000 Stellen verloren gegangen. Nach sieben Monaten mit zum Teil extrem starken Zuwächsen hatte der US-Arbeitsmarkt damit erstmals wieder Stellen eingebüßt. Die Jobverluste im Dezember konzentrierten sich auf Dienstleistungsbereiche wie Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Freizeiteinrichtungen. Dieser Anpassungsbedarf dürfte abgeschlossen sein. Die Ökonomen der HSBC zeigen sich sehr optimistisch und prognostizieren für Januar einen Zuwachs um 125.000 Stellen. Zwar gebe es Unsicherheitsfaktoren, darunter die Saisonbereinigung, aber zugleich sei das Wetter im Januar relativ mild gewesen. Zudem hätten sich die Jobverluste im Dezember auf Sektoren konzentriert, die am stärksten von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen gewesen seien.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: -140.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,78% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -65,70 Mrd USD zuvor: -68,14 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.881,50 +0,21% Nasdaq-100-Indikation 13.612,50 +0,28% Nikkei-225 28.779,19 +1,54% Hang-Seng-Index 29.339,01 +0,77% Kospi 3.120,63 +1,07% Shanghai-Composite 3.494,64 -0,21% S&P/ASX 200 6.840,50 +1,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Nach der am Vortag von Gewinnmitnahmen unterbrochenen Aufwärtsbewegung geht es bereits wieder nach oben. Stützend wirken dabei feste Vorgaben und neue Rekorde der Wall Street - ausgelöst von der anhaltenden Erwartung eines großen Stimulusprogramms der Regierung und Impfzuversicht. Zu letzterem passt, dass der Pharmakonzern Johnson & Johnson in den USA nun eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus beantragt hat. Der Nikkei-Index wird auch gestützt von einem schwächeren Yen. NTT Data springen um 9 Prozent an, nachdem der Neunmonatsgewinn um 20 Prozent gestiegen ist. Yamaha verbessern sich um 3,3 Prozent. Der Musikgerätehersteller hat gute Neunmonatszahlen vorgelegt. Im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage legen auch Mitsui Fudosan (+4,1 Prozent), Nippon Steel (+3,5 Prozent) und Nippon Telegraph & Telephone (+1,9 Prozent) deutlich zu. Auch in Seoul bewegen gut ankommende Quartalszahlen die Kurse, so bei KB Financial (+4,8 Prozent) und Hana Financial (+5,6 Prozent). Beim Biopharmaunternehmen Celltrion (+1,3 Prozent) setzt der Markt darauf, dass ein Covid-19-Antikörperkandidat des Unternehmens vom Regulierer eine positive Beurteilung erhalten werde. Ein spektakuläres Börsendebüt steht in Hongkong im Fokus. Der Kurs des Video-App-Anbieters Kuaishou Technology hat sich zum Start fast verdreifacht.

US-NACHBÖRSE

Ford überraschte mit einem Quartalsgewinn und einem besseren Ausblick. Der Kurs legte um 0,9 Prozent zu. Für T-Mobile US ging es dagegen um 2,5 Prozent nach unten. Die Telekom-Tochter hat im vierten Quartal zwar mehr Neukunden hinzugewonnen, als von den Analysten erwartet, allerdings warnte sie auch vor Kosten von bis zu 3 Milliarden Dollar vor Steuern im laufenden Jahr im Zusammenhang mit der erfolgten Fusion mit Sprint. News Corp verdreifachte den Gewinn im zweiten Geschäftsquartal nahezu dank hoher Zuwächse im Buchverlagsgeschäft. Der Kurs legte um gut 9 Prozent zu. Hartford Financial Services stiegen nach dem Quartalsausweis um 1,1 Prozent. Der Softwareentwickler und -dienstleister Fortinet übertraf zwar die Analystenerwartungen, die Aktie gab dennoch um 2,2 Prozent nach. Snap sackten um 7,5 Prozent ab. Das Technologie- und Social-Media-Unternehmen hatte für sein erstes Quartal einen operativen Verlust angekündigt, der allerdings geringer als im Vorjahr ausfiel. World Wrestling Entertainment verbilligten sich um 4,5 Prozent. Der Wrestling-Veranstalter hatte einen Gewinn- und Umsatzrückgang gemeldet. Für das Papier des Videospieleentwicklers Activision Blizzard mit dem Bestseller "Call of Duty" ging es dagegen nach einem starken vierten Quartal um 7,9 Prozent nach oben. Bei Peloton Interactive gingen mit einem Minus von über 8 Prozent sämtliche Gewinne aus dem regulären Handel zuvor wieder verloren. Der Anbieter von Fitnessgeräten übertraf zwar die Schätzungen des Marktes, Teilnehmer sprachen aber zugleich von sehr hoch liegenden Messlatten. Auch bei Unity Software kamen Geschäftszahlen und Ausblick nicht gut an. Der Kurs rutschte nachbörslich um fast 11 Prozent ab. Gilead Sciences wurden um 2,6 Prozent nach oben genommen. Das Unternehmen hatte unter anderem berichtet, dass sein Medikament Veklury zur Behandlung von Corona-Fällen zuletzt einen Anteil von 25 Prozent an den Gesamtumsätzen erreicht habe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.055,86 1,08 332,26 1,47 S&P-500 3.871,74 1,09 41,57 3,08 Nasdaq-Comp. 13.777,74 1,23 167,20 6,90 Nasdaq-100 13.560,89 1,18 158,52 5,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 2.338 1.854 Verlierer 874 1.345 unverändert 84 96

Fest - Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte ging es wieder kräftig aufwärts. Der technologielastige Nasdaq-Composite markierte ein neues Rekordhoch, Dow und S&P-500 bewegten sich in der Nähe ihrer Allzeithochs. Vor allem die besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten machten Händler als Grund für die Käufe aus. Sie machten Hoffnung auf gut ausfallende offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag. Daneben stützten die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung - genährt durch die Zulassung neuer Impfstoffe. Dazu kam erneut die Erwartung eines US-Konjunkturpakets, denn US-Präsident Joe Biden hatte Kompromissbereitschaft signalisiert. Gut kamen Zahlen und Ausblick von Ebay (plus 5,3 Prozent) an. Überraschend gut schnitt auch Paypal (plus 7,4 Prozent) im jüngsten Quartal ab. Qualcomm gaben hingegen 8,8 Prozent ab, trotz eines optimistischen Ausblicks. Beobachter vermuteten dahinter auch Gewinnmitnahmen. Gesucht war mit gestiegenen Renditen der Bankensektor, der um 2,8 Prozent zulegte. Dagegen fiel der Autosektor-Index um 0,4 Prozent. Nach GM am Vortag musste auch Ford wegen Chip-Mangels die Produktion drosseln. Die Aktie gewann jedoch im Vorfeld der nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen 1,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,4 0,11 0,0 5 Jahre 0,46 -1,0 0,47 9,7 7 Jahre 0,81 -0,2 0,81 15,9 10 Jahre 1,14 0,3 1,14 22,3 30 Jahre 1,93 0,7 1,93 28,5

Staatsanleihen waren erneut nicht gefragt, auch weil die guten Arbeitsmarktdaten etwas drückten. Die Zehnjahresrendite zeigte sich kaum verändert bei 1,14 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1964 +0,0% 1,1964 1,2007 -2,0% EUR/JPY 126,24 -0,0% 126,25 126,35 +0,1% EUR/GBP 0,8746 -0,1% 0,8754 0,8833 -2,1% GBP/USD 1,3681 +0,1% 1,3669 1,3594 +0,0% USD/JPY 105,51 -0,0% 105,53 105,23 +2,2% USD/KRW 1124,89 +0,4% 1120,18 1117,90 +3,6% USD/CNY 6,4746 +0,0% 6,4718 6,4602 -0,8% USD/CNH 6,4798 +0,1% 6,4749 6,4635 -0,4% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7527 7,7523 0% AUD/USD 0,7604 +0,0% 0,7601 0,7629 -1,3% NZD/USD 0,7159 +0,0% 0,7156 0,7198 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.591,75 +0,8% 37.298,50 37.920,75 +29,4%

Der Euro sank erstmals seit November unter 1,20 Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu. Das britische Pfund zog nach der Entscheidung der Bank of England an, die Zinsen wie auch das Anleihekaufprogramm unverändert zu belassen. Ökonomen hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass es eine Erhöhung des Kaufprogramms geben könnte. Im späten US-Handel notierte das Pfund bei 1,3676 Dollar. In der Spitze war es bis auf knapp 1,37 Dollar gestiegen. Im Tagestief kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids hatte es 1,3566 Dollar gekostet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,54 56,23 +0,6% 0,31 +16,3% Brent/ICE 59,12 58,84 +0,5% 0,28 +14,3%

Die Ölpreise legten den vierten Handelstag in Folge zu. Sie profitierten weiterhin von den Fördermengenkürzungen der Gruppe Opec+. "Die Einführung von Impfstoffen sollte die globale Ölnachfrage in den kommenden Monaten unterstützen und die Ölpreise weiter steigen lassen", sagte Analyst Giovanni Staunovo von UBS Global Wealth Management. WTI legte um 1,2 Prozent auf 56,37 Dollar zu. Brent verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 58,87 Dollar.

