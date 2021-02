Der DAX startet am Freitag mit einem Wochenplus von bis dato mehr als vier Prozent in den Handel. Ziel ist es, nach dem Sprung über die 14.000-Punkte-Marke etwas Abstand zu gewinnen und das Allzeithoch zu knacken. Am Nachmittag steht der große US-Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...