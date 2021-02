Der große Wachstumstreiber der Deutschen Telekom ist bereits seit mehreren Jahren T-Mobile US. Im abgelaufenen Quartal hat die US-Tochter einmal mehr stark zugelegt. Allerdings kam die Prognose am Markt nicht ganz so gut an, sodass die Aktie nachbörslich ein leichtes Minus verkraften musste.Im vierten Quartal stiegen die Erlöse bei T-Mobile US im Jahresvergleich um gut 70 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar. Der kräftige Zuwachs war auch maßgeblich der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint geschuldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...