Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Wondfo rüstet neutralisierende Antikörper-, Antigen- und PCR-Tests aus, um den wachsenden Anforderungen an COVID-19-Tests weltweit gerecht zu werden. Da die Länder während der Einführung von Impfprogrammen Pläne zur Bekämpfung der neuen Ansteckungswelle inmitten der Pandemie ausarbeiten, Wondfo bleibt entschlossen und agil, um den Gesundheitsbehörden die spezifischen Tests zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um geeignete Teststrategien anzuwenden, die helfen können, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.Tests sind von entscheidender Bedeutung, da sie wirksame Masseninterventionsprogramme enthalten, die auch Störungen wirtschaftlicher Tätigkeiten minimieren können. Bei einer Pandemie dieser Größe und Größenordnung ist es jedoch für Länder schwierig, eine perfekte Teststrategie festzulegen, da es keinen einheitlichen Ansatz gibt. Es ist nicht nur unmöglich, dass sich Länder auf einen 'Goldstandard'-Test verlassen, sie können nicht genau die gleichen Strategien anwenden, aufgrund unterschiedlicher demografischer Gegebenheiten, Infrastruktur, kultureller Einstellungen und wirtschaftlicher Kapazitäten.Testen ist ein nuancierter Prozess. Bei der Bestimmung, welche Art von Test verwendet werden soll, müssen Schlüsselaspekte wie Veränderungen im Krankheitsverlauf und die Art der verfügbaren Tests berücksichtigt werden.Abhängig vom Zeitpunkt des Auftretens des Coronavirus und dem Vorhandensein der beiden Antikörpertypen im menschlichen Körper (IgG oder IgM) zur Bekämpfung sind PCR- und Antigentests geeignete Tests in der frühen Anfangsphase (WHO-Richtlinien empfehlen die Verwendung von PCR- und Antigentests zur Testung), während Antikörpertests später geeignet sind, wenn Antikörper über Tage bis Wochen nach der Infektion mit dem Virus und in noch größeren Zahlen mit einer zweiten Infektion produziert werden. Darüber hinaus können die Studien zur Neutralisierung von Antikörpern, solche, die Krankheiten verhindern oder behandeln, bei der Entwicklung und Bewertung von Impfstoffen helfen.PCR-Tests gelten als 'Goldstandard' für COVID-19-Tests. Die WHO hat PCR-Tests empfohlen, die empfohlene Methode zur Identifizierung und Laborbestätigung von COVID-19-Fällen zu sein. Jedoch erfordert PCR Laborverarbeitungstechniken und kann bis 48 Stunden dauern. Im Vergleich dazu können Antigen- und Antikörpertests, auch Schnelltests genannt, in 15-30 Minuten ein Ergebnis liefern und eine wertvolle Rolle bei Screening, Krankheitsüberwachung und epidemiologischer Forschung spielen.Wenn Länder aufgrund der raschen Ausbreitung des Virus und des Fehlens medizinischer Ressourcen Testprogramme unter weniger als idealen Bedingungen durchführen, werden neben PCR-Tests auch Schnelltests in Umgebungen eingesetzt, in denen sie möglicherweise die beste verfügbare Option darstellen.Wondfos unermüdliche Bemühungen, Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie anzubietenIn einem aufstrebenden und sich entwickelnden Schlachtfeld hält sich Wondfo an die höchsten Standards. Wondfo arbeitet rund um die Uhr mit Forschungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden zusammen, um Prüflösungen und Produkte anzubieten, die ihren spezifischen und dringenden Bedürfnissen entsprechen.Im vergangenen Jahr zeigten Studien von Forschern der Brown University und der University of California, dass Wondfos Antikörpertests die höchste Sensitivität und Spezifität unter allen ausgewerteten Tests erreichten. Forscher und Krankenhauslabore in Brasilien, Frankreich und Australien haben ebenfalls dieselben Schlussfolgerungen gezogen und die Tests in nationalen und regionalen Testprogrammen empfohlen. Seit Beginn der Pandemie hat Wondfo mehr als 50 Millionen COVID-19-Tests in 93 Ländern geliefert.Die Antikörpertests von Wondfo wurden von den Gesundheitsbehörden in einer Vielzahl von Testszenarien als Haupttests ausgewählt und spielten eine entscheidende Rolle bei der nationalen Pandemie-Reaktion in Spanien, Brasilien, Irland und Indonesien. Wondfos Tests wurden vom brasilianischen Gesundheitsministerium in bevölkerungsbasierten Umfragen in 133 Sentinel-Städten in allen brasilianischen Bundesstaaten verwendet. Die Daten werden Entscheidungen über präventive Maßnahmen und Gesundheitssystem Bereitschaft auf staatlicher Ebene zu informieren.Die gleichen Tests wurden in einer brasilianischen Studie von COVID-19 bei Kindern verwendet, um nachzuweisen, ob ein Kind ein post-infektiöses Syndrom hat, das durch eine Infektion verursacht wird i.e. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children oder MIS-C.Wondfo stellt auch Antigentests für Gesundheitseinrichtungen in 38 Ländern bereit. Antigentest, eine Art Schnelltest, der das Vorhandensein von viralen Proteinen (Antigenen) nachweist, wird am besten verwendet, um akute Infektion schnell aufzuspüren, wenn die Viruslast hoch ist oder wenn eine Person eine bekannte Aussetzung zur Infektion hat, und kann für eine frühzeitige Triage verwendet werden und Kontrollmaßnahmen verdächtiger Populationen enthalten.Als Impfprogramme eingeführt werden, hat Wondfo auch die steigende Nachfrage nach neutralisierenden Antikörpertests beobachtet. Die Fähigkeit, neutralisierende Antikörper aufzuspüren und zu studieren, hilft den Menschen, ihre Wirkung im menschlichen Körper zu verstehen und zu bestimmen und ist daher für die Beurteilung der Wirksamkeit von Impfstoffen und die Messung der Immunantwort in Gemeinschaften unerlässlich.Während die Welt weiterhin gegen die Pandemie im Jahr 2021 kämpft, gegen ursprüngliche und mutierte Viren, glaubt Wondfo neutralisierende Antikörpertests, Antigentests und PCR-Tests werden von entscheidender Bedeutung sein, um die Eindämmung von Krankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen zu unterstützen und damit die Schlüssel zu halten, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Mit umfassenden Testlösungen - Wondfos RT-PCR- und Antigentests können die neuen B.1.1.7- und B.1.351-Coronavirusstämme und Wild-Type 2019-nCoV-Stämme aufspüren - setzt sich Wondfo weiterhin für qualitativ hochwertige Produkte ein, die zu den globalen Bemühungen beitragen können.Über WondfoGuangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. hat sich auf die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Point-of-Care-Tests (POCT) Produkte und bietet Kunden mit professionellen Schnelldiagnose und chronische Krankheitsmanagement-Lösungen seit 1992 gegründet.Wondfo hat jetzt mehr als 4000 Mitarbeiter und eine breite Palette von Produkten für die schnelle Identifizierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen, Tumor, Infektionskrankheiten, Drogenmissbrauch, Schwangerschaft, und so weiter, weit verbreitet in über 140 Länder und Regionen verkauft. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.radtechnology.com (http://en.wondfo.com.cn/) oder schreiben Sie uns unter info@radtechnology.com.