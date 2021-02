Hoch her geht es beim Batteriehersteller Varta in den vergangenen Tagen. Nach dem starken Kursanstieg von 120 auf 180 Euro ging es beinahe genau so schnell wieder auf 130 Euro zurück. Die hohe Volatilität in der Aktie liefert Top-Konditionen für Discount- und Bonus-Zertifikate, aber auch für Discount-Optionsscheine. Ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet dieses Produkt.Der Varta Discount-Call der HVB mit der WKN HR4PLN (aktueller Kurs: 5,06 Euro) ist einen genauen Blick wert. Trotz kurzer ...

