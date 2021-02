Ich glaube, man kann durchaus behaupten, dass wohl jeder das Wort Corona am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde. Doch schaut man sich um, dann sieht es leider danach aus, als wenn uns die Pandemie noch längere Zeit begleiten wird. Und mit ihr natürlich auch die Beschränkungen, die man zu ihrer Eindämmung den Bürgern auferlegt hat. Dies könnte also auch bedeuten, dass der aktuelle Lockdown verlängert wird. Was sich für viele als regelrechte Katastrophe darstellt, könnte allerdings für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...