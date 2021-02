ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 28 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Chiphersteller habe solide angeschnitten, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer unerwartet schnellen Erholung des Automobil- und Sensorgeschäfts erhöhte Sultania seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis (Ebit) und Gewinn je Aktie./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

INFINEON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de