Wer am schnellsten seine Bürger impft, kann auch am schnellsten seine Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder auf Kurs bringen. Und da hat die nur schleppend angelaufene Impfkampagne in den Ländern der Europäischen Union dem Aufwärtstrend des Euro einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Dollar steigt im Gegenzug, weil die Investoren der US-Wirtschaft eine schnellere Erholung zutrauen als dem Rest der Welt. Auch deshalb springt die Wall Street auf neue Rekorde ...

