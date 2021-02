Original-Research: International School Augsburg gAG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu International School Augsburg gAG

Unternehmen: International School Augsburg gAG

ISIN: DE 000A2AA1Q5



Anlass der Studie: IPO, Basisstudie

Empfehlung: n.a.

seit: 05.02.2021

Kursziel: n.a.

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dr. Roger Becker



Impact Investing - Erste Bildungsaktie in Europa



Die 2005 gegründete Internationale Schule Augsburg gAG [ISA; ISIN DE 000A2AA1Q5, m:access, Freiverkehr (geplant)] ist eine private Schuleinrichtung mit einem zertifizierten, internationalen Bildungskonzept. Mit der Errichtung eines neuen Schulcampus plant die ISA den Ausbau ihrer Kapazitäten und ihres Bildungsangebots, um so dem wachsenden Bedarf durch zunehmende Schülerzahlen gerecht zu werden. Bereits jetzt stößt die Schule mit aktuell 325 Schülern an ihre Kapazitätsgrenzen; mit dem Neubau, der planmäßig ab dem Schuljahr 2025/26 in Betrieb genommen werden soll, wird sich die Gesamtkapazität um etwa 40% auf dann ca. 500 Schüler erhöhen.

Mit ihrem pädagogischen Angebot deckt die ISA den gesamten Bereich der Vorschule sowie die Schuljahrgänge 1-12 ab. Das international ausgerichtete Bildungskonzept wendet sich hauptsächlich an Eltern, die für in der Region ansässige, global operierende Unternehmen tätig sind und für ihre Kinder eine qualitativ hochwertige, englischsprachige Schulausbildung wünschen. Der hohe Standard äußert sich nicht zuletzt im hohen Digitalisierungsgrad, der es beispielsweise in der Pandemiephase erlaubte, einen unterbrechungsfreien, zeit-weise volldigitalen Unterricht durchzuführen - im Vergleich zur Situation in vielen staatlichen Schuleinrichtungen in unseren Augen eine vorbildliche Leistung.



Die benötigten finanziellen Mittel für den geplanten Schulcampus i.H.v. EUR 32 Mio. sollen durch vorhandene Eigenmittel (ca. EUR 3 Mio.), den Nettoemissionserlös aus dem IPO (ca. EUR 7 Mio.), öffentliche Fördermittel (EUR 16 Mio.) sowie durch Fremdkapital (EUR 6 Mio.) bereitgestellt werden.

Ein Investment in die erste europäische Bildungsaktie steht unter dem Vorzeichen der sozialen Verantwortlichkeit gemäß den SDG-Zielen der UN (UN Development Agency: Sustainable Development Goals). Jüngst wurde die ISA als erste Schule unter den Top 100 der innovativsten Unternehmen 2021 ausgezeichnet.



Bei der ISA handelt es sich nicht um ein konventionelles Investment im Sinne einer Bar-Rendite. Neben dem rein ideelen Ertrag bietet gleichwohl die Zunahme des inneren Werts - wesentlich bestimmt von den eigenkapitaläquivalenten staatlichen Zuschüssen, aber auch als Resultat des operativen Geschäfts - einen validen Return on Equity. Unsere Bilanzprognose führt, nach anfangs noch negativen Renditen (die staatlichen Zuschüsse fließen erst ab 2023/24), zu substanziellen Wertzuwächsen. Der Buchwert und damit die Rendite erreichen ihr Maximum nach sechs Jahren (2025/26), dem Zeitpunkt des Einzugs in das neue Schulgebäude. In diesem Jahr beträgt die Rendite - ausgehend vom initialen Investment (EUR 12,50 zum IPO) - 112,2% mit einem IRR von 13,4%. Die Frage, ob diese Rendite, aufgrund der voraussichtlich geringen Liquidität, an der Börse dann - zu jeder Zeit - realisierbar sein wird, führt sicherlich im Rahmen des IPO zu einer Investoren-Selektion im Sinne des 'Impact Investing'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22073.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt

Dr. Roger Becker, CEFA

Tel. +49 69 71 91 838-46

Fax +49 69 71 91 838-50

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

