VERBIO: Wieder eine positive Überraschung

Die Aktie von VERBIO Vereinigte Bioenergie AG (WKN: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6) verzeichnete seit dem Zwischentief vom März 2020 einen beeindruckenden Höhenflug und markierte Anfang Februar ein neues Rekordhoch.

Weitere Allzeithochs könnten in Kürze folgen. Denn die Geschäfte des Produzenten von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan laufen auf Hochtouren, wie auch die neuesten Zahlen zeigen.

Wie VERBIO am Donnerstag, den 4. Februar, bekanntgab, wurde der Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr 2020/2021 (per Ende Dezember 2020) auf Jahressicht um 9,7 Prozent auf 479 Mio. Euro. Unter dem Strich wurde dabei ein Gewinn von 44 Mio. Euro verbucht, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein beeindruckendes Plus von 76 Prozent bedeutete.

Verbesserte Gewinnmargen

Grund für den Gewinnsprung waren laut VERBIO verbesserte Margen bei Bioethanol und Biodiesel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Meldung zufolge waren die Produktionsanlagen in beiden Segmenten, inklusive der Biomethanproduktion, sehr gut ausgelastet. VERBIO will den Expansionskurs fortsetzen und kündigte am Donnerstag an, die Biomethananlagen in den USA und Indien im Herbst 2021 in Betrieb zu nehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...