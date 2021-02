Laut vorläufigen Daten der U.S. Geological Survey (USGS) lag die weltweite Goldproduktion 2020 bei rund 3.200 Tonnen. Das sind ungefähr 3% weniger als 2019, als noch 3.300 Tonnen gefördert wurden. Der Rückgang des Goldausstoßes war dabei vor allem auf COVID19 bedingte Minenschließungen zurückzuführen. China förderte mit rund 380 Tonnen Gold in etwa so viel wie im Vorjahr und war damit einmal mehr der größte Goldproduzent ...

