Düsseldorf (ots) - XUXU, dem beliebten Vodka-Mix-Getränk mit pürierten Erdbeeren, wird das Sahnehäubchen aufgesetzt. Der neue Erdbeertraum heißt XUXU Cream und steht für sahnig-fruchtigen Genuss - ob pur, beim (oder als) Dessert, als Topping auf Eiscreme oder zum Pimpen von Cocktails, Cupcakes und vielem mehr. Cremig, pink und "Very Very Strawberry"!Die Erdbeerexperten von XUXU, die mit dem Vodka-Mix-Getränk XUXU in den 90ern erstmals Erdbeeren in die Flasche brachten, haben erneut alles gegeben, um die beliebten roten Früchte jetzt auch mit Sahne als außergewöhnlichen Drink - in Pink! - zu präsentieren. Im Gegensatz zu anderen Likören, die oft ausschließlich mit Aromen arbeiten, ist XUXU Cream damit der wohl erdbeerigste Creamlikör.Hochwertige Rezeptur - von Barmeisterin Jennifer Heinrichs-Müller empfohlenDie hochwertige Rezeptur mit 15 % Alkoholgehalt beinhaltet Erdbeeren in Verbindung mit Sahne und Vodka. Mild, süßlich, sahnig wird der XUXU Cream Frauenherzen im Sturm erobern - da ist sich auch Barmeisterin Jennifer Heinrichs-Müller sicher. Die 33-Jährige, die 2011 jüngste Barmeisterin Deutschlands wurde und zuletzt die Bar fifty nine im Düsseldorfer Hotel InterContinental leitete, hat mit dem neuen XUXU Cream bereits vielseitige Rezepte entwickelt. "Die Erdbeeren im XUXU Cream und seine frische Farbe machen den Likör zu einer außergewöhnlichen und besonders schmackhaften Basis für viele tolle Drinks", so Jennifer. "Ich kombiniere ihn beispielsweise mit Banane oder Prosecco".Nicht nur als Getränk überzeugendOb pur, gemixt in einem Cocktail oder zum Pimpen von Milchshakes - schon im Glas überzeugt der XUXU Cream in vielerlei Varianten. Darüber hinaus wird der erdbeerige Creamlikör auch als Dessert-Topping oder Kuchenzutat zum Highlight.Pinker Hingucker - auch am ValentinstagEigentlich stehen Ladies nicht auf Flaschen, aber für diese werden sie ganz sicher eine Ausnahme machen: Im rosa Look mit roten Akzenten und metallic-goldener Aufschrift wird der XUXU Cream auch als Geschenk, zum Beispiel zum Valentinstag, Freude bringen. Der neue XUXU Cream mit 15 % vol. ist ab Mitte Februar in der 0,7 l Flasche zu rund 10 EUR im Handel erhältlich. Rezepte finden Fans des XUXU Cream online unter www.xuxu.de sowie auf der XUXU Facebook-Seite.Über Jennifer Heinrichs-Müller2008 hat Jennifer Heinrichs-Müller an der Barschule Rostock ihre Ausbildung zum Barmixer absolviert. 2011 setzte sie den Barmeister drauf und war mit damals 24 Jahren die jüngste Barmeisterin Deutschlands. Sie wurde zur passionierten Barkeeperin - auch auf Kreuzfahrtschiffen wie der MS Deutschland. Als Barmeisterin leitet sie heute große Hotelbars, zuletzt die Bar fifty nine im InterContinental in Düsseldorf.Über XUXUIn den 1990er Jahren entdeckten Barkeeper das große Potenzial der Kombination aus frisch pürierten Erdbeeren und kristallklarem Vodka. Sie entwickelten hieraus die perfekte Rezeptur und nannten ihre Kreation "XUXU". Kurz darauf wurde XUXU zum ersten Drink seiner Art, der fertig gemischt in Flaschen abgefüllt wurde.Bis heute werden nur die Erdbeeren, die besonders appetitlich und süß sind, für XUXU verwendet. Die frischen Erdbeeren werden äußerst schonend zu Erdbeermark verarbeitet, sodass ihr aromatischer Geschmack erhalten bleibt.Ohne Konservierungsstoffe und vegan der perfekte Erdbeergenuss im Glas! Eben "Very, Very Strawberry"!XUXU genießt man zum Beispiel gut gekühlt pur, auf Crushed Ice, zum Verfeinern einer Caipirinha (Erdbeer-Caipi!), als Dessert-Topping, mit Sekt oder in anderen Mixvarianten.Jennifers Top 3 XUXU Cream Rezepte:XUXU Banana Split6 cl XUXU Cream4 cl Rum (z. B. Dos Ron 8)1 cl Schokoladensirup4 cl BananensaftBarsieb, Schokoladen-MikadostäbchenAlle Zutaten zusammen mit einer guten Hand voll Eiswürfel in einen Shaker geben und für 10 Sekunden gut durchshaken. Den Drink mithilfe eines Barsiebs von den Eiswürfeln trennen (Double Strain) und in eine Schale geben. Mit Schokoladen-Mikadostäbchen garnieren.Alley of Love4 cl XUXU Cream1 cl Fruchtsirup Limette (z. B. von Riemerschmid)5 cl Pink Guave Saft (z. B. von Rauch)ProseccoSchale, Mixer, getrocknete Blüten, CocktailschaleXUXU Cream zusammen mit Limettensirup sowie Pink Guave Saft in einen Mixer geben und eine Hand voll Crushed Ice hinzufügen. Für 5 Sekunden durchmixen, danach in eine Cocktailschale gießen. Die Schale bis zum Rand mit Prosecco auffüllen. Mit getrockneten Hibiskusblüten oder nach Belieben garnieren.XUXU Mango Dream6 cl XUXU Cream14 cl MangosaftBarsieb, CocktailglasAlle Zutaten zusammen mit einer guten Hand voll Eiswürfel in einen Shaker geben und für 10 Sekunden gut durchshaken. Den Drink dann mithilfe eines Barsiebs von den Eiswürfeln trennen (Double Strain) und in ein Cocktailglas geben. Mit einer halben Erdbeere oder einer Bananenscheibe garnieren.Noch mehr XUXU Cream Rezepte - süß und lecker:XUXU Cream Cupcakes Zutaten für 6 Cupcakes:50 ml XUXU Cream120 g Zucker150 g Erdbeeren40 g weiche Butter1,5 TL Backpulver120 g Mehl1 Ei120 ml MilchFür das Topping:250 g Puderzucker4 TL Milch 2TL XUXU CreamDeko:Erdbeeren, Minze6 Papierförmchen, SpritzbeutelErdbeeren putzen, klein schneiden und mit XUXU Cream marinieren. Butter, Backpulver, Mehl und Zucker mischen, das Ei und die Milch verrühren und mit der Buttermasse vermischen. Erdbeeren abgießen, Papierförmchen mit Teig füllen, ein paar Erdbeeren darauf verteilen und mit Teig bedecken. Bei 170 Grad ca. 15 min backen. Für das Topping Puderzucker und Butter mischen, XUXU Cream und Milch unterziehen und auf die abgekühlten Cupcakes mithilfe eines Spritzbeutels kleine Hauben spritzen.XUXU Cream-Trifle-RezeptZutaten für 6 Portionen:500 g Mascarpone5 Pck. Vanillezucker200 ml Sahne½ Pck. LöffelbiskuitsXUXU CreamDie Mascarpone mit dem Vanillezucker verrühren. Sahne steif schlagen und unterheben. Die Löffelbiskuits zerbröseln oder in kleinere Stücke zerteilen. In ein Glas oder eine Schale zuerst einige Brösel geben und mit XUXU Cream tränken, danach die Creme darüber geben, dann wieder getränkte Brösel usw. Die letzte Schicht sollte Creme sein. Mit Biskuit und XUXU Cream garnieren. 