Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 08.02.2021 bis 12.02.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 08.02.2021(Nr. 053) Produktionsindex, Dezember 2020(Nr. N 011) Zum EU-Aktionstag Safer Internet Day (09.02.2020): Internetnutzung und -sicherheit bei Kinder und Jugendlichen und im EU-Vergleich, Jahr 2020Dienstag, 09.02.2021(Nr. 054) Außenhandel, Dezember 2020(Nr. 055) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Januar 2021(Nr. 056) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), erste Ergebnisse für Januar 2021, im Laufe des Tages(Nr. 06) Zahl der Woche: (Öko-)Schafhaltung und Außenhandel mit Wolle, Jahre 2019/2020Mittwoch, 10.02.2021(Nr. 057) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Januar 2021(Nr. 058) Inlandstourismus, Dezember 2020(Nr. 059) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), November 2020Donnerstag, 11.02.2021(Nr. 060) Großhandelspreise, Januar 2021(Nr. 061) Insolvenzen, November 2020 einschl. Trendindikator Januar 2021(Nr. 062) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), Jahr 2020Freitag, 12.02.2021(Nr. N 012) Covid-19-Impfungen und Altersstruktur: Ältere Bevölkerung in Bund und Ländern, Jahr 2019(Nr. 063) Anbau und Ernte von Strauchbeeren, Jahr 2020(Nr. 064) Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, Jahr 2019(Nr. 065) Ausgaben privater Haushalte für Versicherungen, Jahr 2019(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlHerausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden