Der Andrang war zu groß: Für den Nordea 1 - Climate and Environment Fund wurde am 1. Februar 2021 bis auf Weiteres ein Soft Closing beschlossen. Das Fondsvolumen hatte sich binnen eines Jahres verdoppelt.Nachhaltigkeit ist ein beliebtes Anlagethema, das spüren auch die Fondsgesellschaften. Bei Nordea Asset Management (NAM) etwa gab es innerhalb eines Jahres einen regelrechten Run auf den Nordea 1 - Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926287). Der Aktienfonds bietet bereits seit 2008 Zugang zu Unternehmen, die im Bereich Umwelt- und Klimaschutz angesiedelt sind. Wie die Gesellschaft jetzt bekannt gibt, hat sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, und die Assets under Management sind innerhalb der vergangenen zwei Jahre um mehr als 500 Prozent gewachsen. Ende Januar 2021 habe der Fonds damit ein Gesamtvolumen von mehr als sechs Milliarden Euro erreicht.

