Linz (www.anleihencheck.de) - Die am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Inflationsdaten für den Euroraum brachten eine Überraschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Demnach seien die Verbraucherpreise im Januar um 0,9% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, nachdem der Wert vier Monate lang bei -0,3% eingefroren sei (prognostiziert worden sei eine Inflationsrate von 0,5% bis 0,6%). Eher als um den Beginn einer nachhaltigen Normalisierung der Inflation handele es sich um ein Ergebnis von Sondereffekten, zu denen neben Anpassungen bei Energiepreisen auch das Ende der temporär gesenkten Mehrwertsteuersätze (etwa in Deutschland) gezählt habe. Dementsprechend würden die letzten Inflationsdaten nichts an der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ändern. ...

