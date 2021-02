DJ Ehemaliger britischer Botschafter leitet ESET Government Affairs

Bratislava/Jena (pts015/05.02.2021/10:55) - Andy Garth, ehemaliger britischer Botschafter in der Slowakei, wechselt nach seiner erfolgreichen Karriere als Diplomat zu ESET. In der neu geschaffenen Position als Government Affairs Lead wird er zukünftig für den europäischen IT-Security-Hersteller von Bratislava aus tätig sein.

"Ich freue mich, bei einem der weltweit größten Unternehmen für Cybersicherheit einzusteigen", so Andy Garth zu seinem Wechsel zu ESET. "In einer Zeit, in der digitale Prozesse immer häufiger das Ziel von Angriffen werden, kommt die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Regierungsbehörden auf der ganzen Welt eine besondere Bedeutung zu. Vor allem, wenn es darum geht, wie wir uns gemeinsam gegen aktuelle und zukünftige Cyber-Bedrohungen verteidigen können."

Nach zahlreichen Entsendungen im diplomatischen Dienst, darunter in Taiwan, Südkorea, Indien und Belgien, war er zuletzt britischer Botschafter in der Slowakischen Republik. Dabei war sein Handeln von einem ganzheitlichen, politischen Ansatz geprägt, der immer auch ökonomische und sicherheitspolitische Aspekte im Blickfeld hatte.

Der Sprung in die Technologiebranche ist für Andy Garth eher eine Rückkehr. Zu Beginn seiner Karriere war er als Wissenschafts- und Technologiebeauftragter im britischen Handels- und Kulturbüro in Taipeh tätig. In dieser Funktion förderte er erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen Technologie-Innovatoren und der Wirtschaft. So war er als regionaler Chief Operating Officer für UK Trade and Investment unter anderem für die Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen Großbritannien und den mittel- und osteuropäischen Regionen mitverantwortlich.

