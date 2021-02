DJ Freie Beschäftigte in den Darstellenden Künsten bekommen Neustarthilfe

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung schafft im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 ein zusätzliches Modul für den Kulturbereich. Das haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) laut einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), vereinbart. Neben den Soloselbstständigen und den "unständig Beschäftigten" sollen auch die "kurz befristet Beschäftigten in den Darstellenden Künsten" Hilfen von bis zu 7.500 Euro für den sechsmonatigen Zeitraum Januar bis Juni 2021 beantragen können.

"Die pandemiebedingten Einschränkungen des sonst so reichen kulturellen Angebots in unserem Land bedeuten für uns alle einen großen Verzicht", erklärte Scholz. "Besonders hart trifft es aber natürlich jene, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen." Auch für die von der Pandemie hart getroffenen Schauspielerinnen und Schauspieler gebe es nun zielgerichtet finanzielle Hilfe.

Unterstützt werden sollen mit der geplanten Regelung nun auch "freie", also nicht fest angestellte Schauspielerinnen und Schauspieler und vergleichbare Beschäftigte. Sie waren den Angaben zufolge von den bisherigen Hilfsmaßnahmen nicht erfasst, weil sie nicht im Haupterwerb selbstständig, sondern für ein Gastspiel oder einen Film beschäftigt sind und wegen zu kurzer Beschäftigungszeiten keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld haben. Sie seien pandemiebedingt schon seit fast elf Monaten weitgehend ohne Beschäftigungsmöglichkeiten, da der Bühnenbetrieb seit März 2020 durch die pandemiebedingten Beschränkungen völlig zum Erliegen gekommen ist. Auch die Filmproduktion sei wegen der Corona-Krise stark zurückgegangen.

Nach einer jüngst veröffentlichten EU-weiten Studie sei die gesamte Kultur- und Kreativwirtschaft mit einem Umsatzverlust von 31 Prozent neben dem Luftverkehr der von der Corona-Krise am stärksten betroffene Wirtschaftszweig in Europa. Am stärksten sei nach dieser Studie der Rückgang in der Darstellenden Kunst mit minus 90 Prozent zwischen 2019 und 2020. "Trotz dieser einzigartigen Beeinträchtigung der Bühnenkünste konnte bislang der Teil der betroffenen Künstlerinnen und Künstler wegen der dort bestehenden Vertragskonstruktionen weder Überbrückungshilfen noch Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld erhalten", erklärten die Ministerien. "Dies wird sich mit der jetzt vereinbarten Sonderregelung endlich ändern."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 05:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.