Der DAX hat in dieser Woche die Marke von 14.000 Punkten wieder überschritten. Was stimmt die Markt so optimistisch? Marktexperte Oliver Roth, Oddo Seydler, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Hintergründe des jüngsten Laufs an den Märkten. Welche Impulse die Unternehmenszahlen und die erwartete Geldpolitik gerade spielen, mehr dazu im vollständigen Interview.