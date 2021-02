Der Leitindex der Eurozone steigt bis zum späten Freitagvormittag um 0,56 Prozent auf 3662,36 Punkte.Paris - Der EuroStoxx50 hat auch am fünften Handelstag in Folge Gewinne erzielt. Der Leitindex der Eurozone stieg bis zum späten Freitagvormittag um 0,56 Prozent auf 3662,36 Punkte und erreichte damit wieder das Niveau von Ende Februar des vergangenen Jahres. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 0,97 Prozent auf 5662,84 Zähler. Der Londoner FTSE 100 hingegen hinkte angesichts des weiter starken...

