Nachdem die Tencent-Beteiligung Kuaishou heute ein extrem erfolgreiches IPO in Hongkong hatte, könnte schon bald die nächste große Notierung in der asiatischen Finanzmetropole folgen. Darauf deuten Insider-Berichte hin. Um eine echte Premiere würde es sich für das Unternehmen dahinter aber nicht handeln.Es geht nämlich um die Musiksparte von Tencent, die bereits börsennotiert ist. Der chinesische Technologieriese will Tencent Music mit einer Zweitnotierung auch in Hongkong für den Handel zulassen. ...

