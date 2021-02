Linz (www.anleihencheck.de) - Der Euro schwächelt nicht nur gegenüber dem US-Dollar, sondern auch gegenüber dem Britischen Pfund, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of England habe diese Woche ihren Leitzinssatz bei 0,10% unverändert belassen. Sie erwarte, dass sich die Inflationsrate bereits im Frühling dem 2%-Ziel annähern werde. Am Devisenmarkt sei offensichtlich eine Zinssenkung für die nächsten Monate ausgepreist worden, sodass das Pfund gestern deutlich aufgewertet habe. EUR/GBP befinde sich erstmals seit Mai 2020 unter 0,8750. (05.02.2021/alc/a/a) ...

